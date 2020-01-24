Дело Шеремета: Дугарь изменили меру пресечения
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Печерский районный суд Киева изменил меру пресечения военной медсестре Яне Дугарь, которая является подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, из круглосуточного домашнего ареста на ночной, передает корреспондент УНН.
"Изменить меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста на домашний арест с 20:00 до 7:00 следующего дня по адресу Днепропетровская область Новомосковского района ... до 8 февраля", - сказал судья.
Также суд возложил на Дугарь обязанности, а именно: прибывать к прокурору, следователю, судье по каждому требованию, воздерживаться от общения со свидетелями, сдать паспорта для выезда за границу и другие документы, которые дают право на выезд из Украины и въезд в Украину.
Напомним, Киевский апелляционный суд оставил под круглосуточным домашним арестом до 8 февраля военную медсестру Яну Дугарь, которая является подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.
Как сообщалось, Печерский районный суд Киева отправил военную медсестру Яну Дугарь под круглосуточный домашний арест.
Добавим, 12 января в полиции сообщили о первых задержанных по громкому делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Задержали нескольких человек. Правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко. Также в полиции озвучили основную версию убийства Шеремета.
Так, Кузьменко и Антоненко арестовали до 8 февраля.
20 июля 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.