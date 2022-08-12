Дело о нанесении 12,3 млн грн убытков "Южно-Украинской АЭС": сообщены новые подозрения

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«Детективы Национального бюро и прокуроры САП установили двух новых участников схемы хищения 12,3 млн грн «Южно-Украинской АЭС» при закупке систем кондиционирования. Это финансовый директор и руководитель двух компаний. 12 августа 2022 им сообщили о подозрении в совершении преступлений, квалифицированных по ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 УК Украины. Обновлены также подозрения ранее установленным участникам схемы, а именно ее организатору (фактическому руководителю двух компаний) и начальнику управления ОП «Южно-Украинская АЭС» ДП «НАЭК «Энергоатом», - говорится в сообщении.

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Детали

Сообщается, что по данным следствия, начальник управления производственно-технической комплектации ОП «Южно-Украинская АЭС» на протяжении 2011-2012 гг. способствовал победе двух коммерческих структур в торгах по закупке систем промышленного кондиционирования, проводимых атомной электростанцией. Оборудование поставили по завышенным ценам, в результате чего интересам государства нанесен ущерб в размере более 12,3 млн грн. Детективы сообщили чиновнику о подозрении еще в июле 2021 года. Ему инкриминировано ч. 5 ст. 191 УК Украины.

«В ходе следствия детективы установили причастность к совершению преступления еще двух лиц, а именно финансового директора одного из предприятий, обеспечившего финансирование преступной схемы, и руководителя двух юридических лиц, способствовавшего завышению стоимости поставленного на АЭС оборудования», – информирует НАБУ.

Отмечается, что это уже второй выявленный факт коррупции на ОП «Южно-Украинская АЭС» ДП «НАЭК «Энергоатом». Первый касался нанесения служащими госпредприятия убытков почти в 28 млн грн при закупке электрощитового оборудования. Дело по обвинению 17 человек рассматривается в ВАКС.

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Таким образом, общая сумма ущерба предприятию по двум эпизодам составляет более 40 млн грн.