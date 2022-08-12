Справа щодо завдання 12,3 млн грн збитків "Южно-Українській АЕС": повідомлено нові підозри
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Встановили двох нових учасників схеми розкрадання 12,3 млн грн «Южно-Української АЕС» при закупівлі систем кондиціювання. Це фінансовий директор та керівник двох компаній. Загальна сума збитків підприємству за двома епізодами становить понад 40 млн грн. Про це повідомляє НАБУ, передає УНН.
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«Детективи Національного бюро та прокурори САП встановили двох нових учасників схеми розкрадання 12,3 млн грн «Южно-Української АЕС» при закупівлі систем кондиціювання. Це фінансовий директор та керівник двох компаній. 12 серпня 2022 року їм повідомили про підозру у вчиненні злочинів, кваліфікованих за ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 КК України. Оновлено також підозри раніше встановленим учасникам схеми, а саме її організатору (фактичному керівнику двох компаній) та начальнику управління ВП «Южно-Українська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом», - йдеться в повідомленні.
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Деталі
Повідомляється, що за даними слідства, начальник управління виробничо-технічної комплектації ВП «Южно-Українська АЕС» упродовж 2011-2012 рр. сприяв перемозі двох комерційних структур у торгах із закупівлі систем промислового кондиціонування, які проводила атомна електростанція. Обладнання поставили за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам держави завдано збитків в розмірі понад 12,3 млн грн. Детективи повідомили посадовцю про підозру ще у липні 2021 року. Йому інкриміновано ч. 5 ст. 191 КК України.
«Під час слідства детективи встановили причетність до вчинення злочину ще двох осіб, а саме фінансового директора одного з підприємств, яка забезпечила фінансування злочинної схеми, та керівника двох юридичних осіб, який сприяв завищенню вартості поставленого на АЕС обладнання», - інформує НАБУ.
Зазначається, що це вже другий виявлений факт корупції на ВП «Южно-Українська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом». Перший стосувався завдання службовцями держпідприємства збитків у майже 28 млн грн під час закупівлі електрощитового обладнання. Справа за обвинуваченням 17 осіб розглядається у ВАКС.
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Таким чином, загальна сума збитків підприємству за двома епізодами становить понад 40 млн грн.