Дело об убийстве Вороненкова: подозреваемых оставили под стражей еще на 2 месяца
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Сегодня в Шевченковском районном суде состоялось заседание по делу об убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова - подозреваемых оставили под стражей еще на 2 месяца. Об этом в комментарии УНН сообщила пресс-секретарь столичной прокуратры Надежда Максимец.
"Суд, рассмотрев ходатайство стороны обвинения, продлил на 2 месяца срок содержания под стражей подозреваемым", - сообщила Максимец.
По ее словам, на следующем заседании, которое запланировано на 15.04 на 15:00, суд продолжит исследование письменных доказательств обвинения.
"И пока эта стадия уже на завершающем этапе", - уточнила Максимец.
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Напомним, 23 марта 2017 года в центре Киева злоумышленник застрелил Дениса Вороненкова и ранил мужчину, который его сопровождал. В рамках расследования уголовного производства были допрошены 350 свидетелей, обработано 3 терабайта видеозаписей с камер видеонаблюдений, проведено более 60 обысков, осуществлено более 430 временных доступов к вещам и документам, назначено и проведено около 30 различных судебных экспертиз. В рамках уголовного производства объявлено о подозрении шести лицам.