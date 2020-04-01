Дело об убийстве Вороненкова: подозреваемых оставили под стражей еще на 2 месяца

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 79946 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 95163 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 101368 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 100733 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 108415 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 95897 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104119 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106296 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131278 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130390 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Дело об убийстве Вороненкова: подозреваемых оставили под стражей еще на 2 месяца

Дело об убийстве Вороненкова: подозреваемых оставили под стражей еще на 2 месяца

Киев  •  УНН

 • 17247 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Сегодня в Шевченковском районном суде состоялось заседание по делу об убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова - подозреваемых оставили под стражей еще на 2 месяца. Об этом в комментарии УНН сообщила пресс-секретарь столичной прокуратры Надежда Максимец.

"Суд, рассмотрев ходатайство стороны обвинения, продлил на 2 месяца срок содержания под стражей подозреваемым", - сообщила Максимец.

По ее словам, на следующем заседании, которое запланировано на 15.04 на 15:00, суд продолжит исследование письменных доказательств обвинения.

"И пока эта стадия уже на завершающем этапе", - уточнила Максимец.

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Напомним, 23 марта 2017 года в центре Киева злоумышленник застрелил Дениса Вороненкова и ранил мужчину, который его сопровождал. В рамках расследования уголовного производства были допрошены 350 свидетелей, обработано 3 терабайта видеозаписей с камер видеонаблюдений, проведено более 60 обысков, осуществлено более 430 временных доступов к вещам и документам, назначено и проведено около 30 различных судебных экспертиз. В рамках уголовного производства объявлено о подозрении шести лицам.

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