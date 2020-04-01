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Справа щодо вбивства Вороненкова: підозрюваних залишили під вартою ще на 2 місяці

Справа щодо вбивства Вороненкова: підозрюваних залишили під вартою ще на 2 місяці

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. Сьогодні у Шевченківському районному суді відбулося засідання у справі щодо вбивства ексдепутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова - підозрюваних залишили під вартою ще на 2 місяці. Про це у коментарі УНН повідомила прессекретар столичної прокуратри Надія Максимець.

"Суд, розглянувши клопотання сторони обвинувачення, продовжив на 2 місяці строк тримання під вартою підозрюваним", - повідомила Максимець.

За її словами, на наступному засіданні, яке заплановано на 15.04 на 15:00, суд продовжить дослідження письмових доказів обвинувачення.

"І наразі ця стадія вже на завершальному етапі", - уточнила Максимець.

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Нагадаємо, 23 березня 2017 року у центрі Києва зловмисник застрелив Дениса Вороненкова і поранив чоловіка, який його супроводжував. У межах розслідування кримінального провадження було допитано 350 свідків, опрацьовано 3 терабайти відеозаписів з камер відеоспостереженя, проведено понад 60 обшуків, здійснено понад 430 тимчасових доступів до речей та документів, призначено та проведено майже 30 різних судових експертиз. У межах кримінального провадження оголошено про підозру шістьом особам.

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