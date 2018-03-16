Дело Саакашвили: суд оставил Дангадзе под стражей до 31 марта
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Печерский районный суд Киева оставил под стражей до 31 марта фигуранта дела экс-президента РФ Михеила Саакашвили Севериона Дангадзе. Об этом УНН сообщил адвокат Николай Недилько.
"Судья Печерского районного суда Киева Вячеслав Пидпалый, который и раньше продолжал меру пресечения Дангадзе, сегодня отказал в удовлетворении нашего ходатайства об избрании меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей, а именно домашнего ареста", - сказал Недилько.
По его словам также сегодня в суде был допрошен свидетель Заяц, поскольку, по данным прокуратуры, он должен выехать из Украины, а следовательно не сможет дать показания в суде. При этом Недилько отметил, что свидетель Заяц путался в показаниях.
"На ... повторные вопросы он давал разные объяснения", - сказал Недилько.
Напомним, 6 декабря прошлого года Печерский районный суд Киева применил меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога соратнику экс-главы Одесской ОГА, экс-президента Грузии Саакашвили Севериона Дангадзе.
Позже, 29 января, суд оставил соратника Саакашвили Дангадзе под стражей еще на 2 месяца.