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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

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Дело Саакашвили: суд оставил Дангадзе под стражей до 31 марта

Дело Саакашвили: суд оставил Дангадзе под стражей до 31 марта

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 марта. УНН. Печерский районный суд Киева оставил под стражей до 31 марта фигуранта дела экс-президента РФ Михеила Саакашвили Севериона Дангадзе. Об этом УНН сообщил адвокат Николай Недилько.

"Судья Печерского районного суда Киева Вячеслав Пидпалый, который и раньше продолжал меру пресечения Дангадзе, сегодня отказал в удовлетворении нашего ходатайства об избрании меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей, а именно домашнего ареста", - сказал Недилько.

По его словам также сегодня в суде был допрошен свидетель Заяц, поскольку, по данным прокуратуры, он должен выехать из Украины, а следовательно не сможет дать показания в суде. При этом Недилько отметил, что свидетель Заяц путался в показаниях.

"На ... повторные вопросы он давал разные объяснения", - сказал Недилько.

Напомним, 6 декабря прошлого года Печерский районный суд Киева применил меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога соратнику экс-главы Одесской ОГА, экс-президента Грузии Саакашвили Севериона Дангадзе.

Позже, 29 января, суд оставил соратника Саакашвили Дангадзе под стражей еще на 2 месяца.

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