Справа Саакашвілі: суд залишив Дангадзе під вартою до 31 березня
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Печерський районний суд Києва залишив під вартою до 31 березня фігуранта справи екс-президента РФ Міхеіла Саакашвілі Северіона Дангадзе. Про це УНН повідомив адвокат Микола Неділько.
“Суддя Печерського районного суду Києва В'ячеслав Підпалий, який і раніше продовжував запобіжний захід Дангадзе, сьогодні відмовив у задоволенні нашого клопотання щодо обрання запобіжного заходу, не пов’язаного із триманням під вартою, а саме домашнього арешту”, — сказав Неділько.
За його словами також сьогодні в суді був допитаний свідок Заєць, оскільки, за даними прокуратури, він має виїхати з України, а отже не зможе надати свідчення у суді. При цьому Неділько наголосив, що свідок Заєць плутався у свідченнях.
“На... повторні питання він надавав різні пояснення”, — сказав Неділько.
Нагадаємо, 6 грудня минулого року Печерський районний суд Києва застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави соратнику екс-голови Одеської ОДА, екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі Северіона Дангадзе.
Пізніше, 29 січня, суд залишив соратника Саакашвілі Дангадзе під вартою ще на 2 місяці.