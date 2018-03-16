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Справа Саакашвілі: суд залишив Дангадзе під вартою до 31 березня

Справа Саакашвілі: суд залишив Дангадзе під вартою до 31 березня

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Печерський районний суд Києва залишив під вартою до 31 березня фігуранта справи екс-президента РФ Міхеіла Саакашвілі Северіона Дангадзе. Про це УНН повідомив адвокат Микола Неділько.

“Суддя Печерського районного суду Києва В'ячеслав Підпалий, який і раніше продовжував запобіжний захід Дангадзе, сьогодні відмовив у задоволенні нашого клопотання щодо обрання запобіжного заходу, не пов’язаного із триманням під вартою, а саме домашнього арешту”, — сказав Неділько.

За його словами також сьогодні в суді був допитаний свідок Заєць, оскільки, за даними прокуратури, він має виїхати з України, а отже не зможе надати свідчення у суді. При цьому Неділько наголосив, що свідок Заєць плутався у свідченнях.

“На... повторні питання він надавав різні пояснення”, — сказав Неділько.

Нагадаємо, 6 грудня минулого року Печерський районний суд Києва застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави соратнику екс-голови Одеської ОДА, екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі Северіона Дангадзе.

Пізніше, 29 січня, суд залишив соратника Саакашвілі Дангадзе під вартою ще на 2 місяці.

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