"Дело рюкзаков": на Авакова-младшего надели браслет
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. На сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александра одели электронное средство контроля. Это видно на фото, которое Александр Аваков обнародовал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Все в соответствии с законом, в пределах которого докажу абсурдность ангажированных обвинений", - подписал фото, на котором виден электронный браслет на его ноге.
Напомним, 1 ноября Соломенский районный суд избрал для сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александра меру пресечения в виде личного обязательства с ношением электронного средства контроля.
Также личное обязательство двум другим фигурантам дела: бывшему заместителю главы МВД и третьему подозреваемому Владимиру Литвину.
В связи с этим в САП заявили, что подали апелляционные жалобы на решение суда об избрании подозреваемым по "делу рюкзаков" мер в виде личных обязательств.