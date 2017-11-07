"Справа рюкзаків": на Авакова-молодшого вдягли браслет

"Все відповідно з законом, у межах якого докажу абсурдність ангажованих звинувачень", - підписав фото, на якому видно електронний браслет на його нозі.

Нагадаємо, 1 листопада Солом’янський районний суд обрав для сина міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова Олександра запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання з носінням електронного засобу контролю.

Також особисте зобов’язання двом іншим фігурантам справи: колишньому заступнику голови МВС та третьому підозрюваному Володимиру Литвину.

У зв’язку з цим у САП заявили, що подали апеляційні скарги на рішення суду про обрання підозрюваним у “справі рюкзаків” запобіжних заходів у вигляді особистих зобов’язань.