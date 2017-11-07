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"Справа рюкзаків": на Авакова-молодшого вдягли браслет

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. На сина міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова Олександра одягли електронний засіб контролю. Це видно на фото, яке Олександр Аваков оприлюднив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Все відповідно з законом, у межах якого докажу абсурдність ангажованих звинувачень", - підписав фото, на якому видно електронний браслет на його нозі.

Нагадаємо, 1 листопада Солом’янський районний суд обрав для сина міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова Олександра запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання з носінням електронного засобу контролю

Також особисте зобов’язання двом іншим фігурантам справи: колишньому заступнику голови МВС та третьому підозрюваному Володимиру Литвину. 

У зв’язку з цим у САП заявили, що подали апеляційні скарги на рішення суду про обрання підозрюваним у “справі рюкзаків” запобіжних заходів у вигляді особистих зобов’язань.

Українські Національні Новини

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