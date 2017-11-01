"Дело рюкзаков": Авакова-младшего выпустили из стеклянного бокса к адвокатам
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Соломенский районный суд Киева удовлетворил ходатайство адвокатов и позволил сыну министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александру выйти из стеклянной клетки и находиться при рассмотрении ходатайства возле своих защитников. О таком решении объявил судья по Виталий Украинец, передает корреспондент УНН.
"Учитывая мнение участников процесса, следственный судья постановил: ходатайство ... удовлетворить в части разрешения находиться ... рядом со своими защитникам", - сказал судья.
Стоит отметить, что прокуроры не возражали против того, чтобы Аваков находился возле своих адвокатов.
Напомним, 31 октября двум задержанным по делу "рюкзаков Авакова" сообщили о подозрении.
Впоследствии стало известно, что подозрение объявили и третьему задержанному в этом деле. Одним из них стал сын главы МВД Арсена Авакова Александр.
В частности, А.Авакова подозревают в совершении преступления, ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением").