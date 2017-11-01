"Справа рюкзаків": Авакова-молодшого випустили зі скляного боксу до адвокатів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Солом’янський районний суд Києва задовольнив клопотання адвокатів і дозволив сину міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова Олександру вийти зі скляного боксу і перебувати під час розгляду клопотання біля своїх захисників. Таке рішення оголосив слідчий суддя Віталій Українець, передає кореспондент УНН.
"Враховуючи думку учасників процесу, слідчий суддя ухвалив: клопотання … задовольнити у частині дозволу перебувати… поряд зі своїми захисникам", - сказав суддя.
Варто зазначити, що прокурори не заперечували проти того, щоб Аваков перебував біля своїх адвокатів.
Нагадаємо, 31 жовтня двом затриманим у справі "рюкзаків Авакова" повідомили про підозру.
Згодом стало відомо, що підозру оголосили і третьому затриманому в цій справі. Одним із них став син голови МВС Арсена Авакова Олександр.
Зокрема, О.Авакова підозрюють у вчиненні злочину, ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу України ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем").