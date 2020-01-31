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Дело о "пропавшем бассейне" в школе: двум лицам сообщено о подозрении

Киев • УНН

 • 20267 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Детективами НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП при оперативном сопровождении ГУ КЗЭ СБУ разоблачили бывшего главного архитектора города Киева и директора фирмы - застройщика, в результате неправомерных действий которых школьники одной из столичных школ остались без бассейна. Им сообщили о подозрении. Об этом сообщает САП в Facebook, передает УНН.

Дело о "пропавшем бассейне" в школе: двум лицам сообщено о подозрении

"Фирма-застройщик получила от территориальной общины и школы земельный участок для завершения строительства элитного жилого комплекса и по условиям договора обязалась построить бассейн для школьников. Однако выяснилось, что при содействии Главного архитектора вместо бассейна фирма построила паркинг, паркоместа которого соответствующим образом были проданы жителям элитных домов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время подозреваемым инкриминируется совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины. Досудебное расследование продолжается, решается вопрос о применении к подозреваемым меры пресечения.

По информации НАБУ, территориальной общине нанесен ущерб на 9,3 млн гривен. Двум фигурантам дела сообщено о подозрении.

Как сообщалось ранее в УНН, в Полтавской области чиновники присвоили более 38 млн грн при строительстве школы и бассейна.

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