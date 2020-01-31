Справа про "зниклий басейн" у школі: двом особам повідомлено про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Детективами НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП за оперативного супроводження ГУ КЗЕ СБУ викрито колишнього головного архітектора міста Києва та директора фірми – забудовника, внаслідок неправомірних дій яких школярі однієї зі столичних шкіл залишились без басейну. Їм повідомлено про підозру. Про це повідомляє САП у Facebook, інформує УНН.
"Фірма-забудовник отримала від територіальної громади та школи земельну ділянку для завершення будівництва елітного житлового комплексу та за умовами договору зобов'язалась спорудити басейн для школярів. Проте з’ясувалося, що за сприяння Головного архітектора замість басейну фірма спорудила паркінг, паркомісця якого відповідним чином були продані мешканцям елітних будинків", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що наразі підозрюваним інкримінується вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Досудове розслідування триває, вирішується питання про застосування до підозрюваних запобіжних заходів.
За інформацією НАБУ, територіальній громаді завдано збитків на 9,3 млн гривень. Двом фігурантам справи повідомлено про підозру.
Як повідомлялося раніше в УНН, на Полтавщині чиновники привласнили понад 38 млн грн під час будівництва школи та басейну.