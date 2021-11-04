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Дело об изнасиловании: сын королевы Елизаветы II предстанет перед судом

Киев • УНН

 • 19796 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. В среду, 3 ноября, судья окружного суда США установил сроки судебного разбирательства по иску Вирджинии Джуффре, которая обвиняет сына королевы Елизаветы II принца Эндрю в изнасиловании. Об этом сообщает УНН со ссылкой на People.

Дело об изнасиловании: сын королевы Елизаветы II предстанет перед судом

Детали

Судебный процесс по этому делу состоится в 2022 году: в период с сентября по декабрь. Из-за возможных задержек на фоне COVID-19 судья не назначил конкретной даты.

Адвокат Джуффре Дэвид Бойс и поверенный герцога Эндрю Бреттлер заявили, что до суда каждый из них планирует собрать показания от восьми до 12 свидетелей. Сообщают, что одним из свидетелей со стороны герцога Йоркского может стать его бывшая жена Сара Йоркская и двое их дочерей — принцессы Беатрис и Евгения.

Напомним

Иск Вирджиния Джуффре подала в Нью-Йорке в августе этого года. В нем женщина утверждает, что принц Эндрю трижды заставлял ее заниматься с ним сексом в период с 1999 до 2002 года. В частности, по ее словам, это происходило тогда, когда она была несовершеннолетняя.

Принц Эндрю категорически отрицает какие-либо сексуальные контакты или отношения с Джуффре. А фотографию, на которой они вместе, он назвал подделкой.

На фоне скандала в 2019 году Эндрю сложил с себя королевские полномочия.

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