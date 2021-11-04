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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Справа про зґвалтування: син королеви Єлизавети II постане перед судом

Київ • УНН

 • 19796 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. У середу, 3 листопада, суддя окружного суду США встановив терміни судового розгляду за позовом Вірджинії Джуффре, яка обвинувачує сина королеви Єлизавети II принца Ендрю у зґвалтуванні. Про це повідомляє УНН із посиланням на People.

Справа про зґвалтування: син королеви Єлизавети II постане перед судом

Деталі

Судовий процес щодо цієї справи відбудеться 2022 року: у період із вересня до грудня. Через можливі затримки на тлі COVID-19 суддя не призначив конкретної дати.

Адвокат Джуффре Девід Бойс та повірений герцога Ендрю Бреттлер заявили, що до суду кожен із них планує зібрати свідчення від вісьмох до 12 свідків. Повідомляють, що одними зі свідків з боку герцога Йоркського може стати його колишня дружина Сара Йоркська та двоє їхніх доньок — принцеси Беатріс та Євгенія.

Нагадаємо

Позов Вірджинія Джуффре подала у Нью-Йорку у серпні цього року. У ньому жінка стверджує, що принц Ендрю тричі змушував її займатися з ним сексом у період із 1999 до 2002 року. Зокрема, за її словами, це відбувалося тоді, коли вона була неповнолітня.

Принц Ендрю категорично заперечує будь-які сексуальні контакти або стосунки з Джуффре. А фотографію, на якій вони разом, він назвав підробкою.

На тлі скандалу 2019 року Ендрю склав із себе королівські повноваження.

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