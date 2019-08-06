Дело об "отдыхе" Сытника: суд перешел к исследованию доказательств и допросу свидетелей
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Сарненский суд Ровенской области перешел к исследованию доказательств и допросу свидетелей по делу об "отдыхе" директора НАБУ Артема Сытника в декабре 2018 - январе 2019 годов. Об этом сообщила пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган в Facebook, передает УНН.
"Сегодня состоялось заседание в Сарненском суде Ровенской области, где рассматривался административный протокол о коррупции, составленный на директора НАБУ Артема Сытника из-за недекларирования ним отдыха на одном из охотничьих баз в Ровенской области. В ходе судебного заседания было подано ряд ходатайств адвокатом А.Ситника. В частности, Сарненский суд отказал А.Ситнику в отводе председательствующего судьи О.Рижого и продолжил рассмотрение админпротокола в его отношении. Также суд объединил два производства в одно и перешел к исследованию доказательств и допрос у свидетелей", - сообщила Сарган.
По ее словам, следующее судебное заседание состоится 20 августа 2019 года в 9:00.
"О недопуске журналистов в помещение Соломенского райсуда г. Киев, где по видеосвязи давал объяснения сам директор НАБУ. Постановлением Сарненского суда судебное заседание признано открытым. Надеемся, следующее судебное заседание будет проходить открыто, без утайки деталей от прессы", - добавила пресс-секретарь.
Напомним, дело в отношении незадекларированного элитного отдыха директора Национального антикоррупционного агентства Украины Артема Сытника была направлена в суд 12 июля этого года.
Ранее УНН сообщал, что Сытник "забыл" указать в своей декларации дорогой отдых в элитном охотничьем угодье.