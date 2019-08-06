Справа про "відпочинок" Ситника: суд перейшов до дослідження доказів та допиту свідків

"Сьогодні відбулося засідання у Сарненському суді Рівненщини, де розглядався адміністративний протокол про корупцію, складений на директора НАБУ Артема Ситника через недекларування ним відпочинку на одній з мисливських баз в Рівненській області. У ході судового засідання було подано ряд клопотань адвокатом А.Ситника. Зокрема, Сарненський суд відмовив А.Ситнику у відведенні головуючого судді О.Рижого і продовжив розгляд адмінпротоколу в його відношенні. Також суд об’єднав два провадження в одне і перейшов до дослідження доказів та допиту свідків", - повідомила Сарган.

З її слів, наступне судове засідання відбудеться 20 серпня 2019 року о 9:00.

"Щодо недопуску журналістів до приміщення Солом’янського райсуду м. Києва, де по відеозв’язку давав пояснення сам директор НАБУ. Ухвалою Сарненського суду судове засідання визнане відкритим. Сподіваємося, наступне судове засідання відбуватиметься відкрито, без приховування деталей від преси", - додала прес-секретар.

Нагадаємо, справа щодо незадекларованого елітного відпочинку директора Національного антикорупційного агентства України Артема Ситника була направлена до суду 12 липня цього року.

Раніше УНН повідомляв, що Ситник "забув" вказати у своїй декларації дорогий відпочинок в елітному мисливському угідді.