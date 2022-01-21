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Дело об отмывании денег ПриватБанка: США снова просят конфисковать имущество Коломойского и Боголюбова

Дело об отмывании денег ПриватБанка: США снова просят конфисковать имущество Коломойского и Боголюбова

Киев • УНН

 • 38747 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. США подали в Окружной суд США Южного округа Флориды гражданский иск имущества, связанного с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым и мошенническими схемами с помощью ПриватБанка. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Министерство юстиции США.

Цитата

"Сегодня Соединенные Штаты подали гражданский иск о конфискации имущества в Окружной суд США Южного округа Флориды, утверждая, что более 6 миллионов долларов США было выручено от продажи коммерческой недвижимости в Далласе, штат Техас, содержание и улучшение которой осуществлялось за счет доходов от хищение и мошенничество с ПриватБанком в Украине, подлежат конфискации на основании нарушения федерального законодательства об отмывании денег", - говориться в сообщении.

Детали

Отмечается, что этот гражданский иск о конфискации является четвертым подобным иском, поданным в связи с той же предполагаемой преступной деятельностью. В августе 2020 года США подали два иска в Южном округе Флориды, утверждая, что коммерческая недвижимость в Далласе и Луисвилле, штат Кентукки, была приобретена на средства, незаконно полученные от ПриватБанка в Украине в рамках многомиллиардной мошеннической кредитной схемы. В декабре 2020 года они подали третий иск в том же округе, утверждая, что недвижимость в Кливленде, штат Огайо, была замешана аналогичным образом.

В четырех жалобах утверждается, что Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, владевшие ПриватБанком, одним из крупнейших банков Украины, присвоили и обманули банк на миллиарды долларов. Эти двое предположительно получили мошеннические кредиты и кредитные линии примерно с 2008 по 2016 год, когда схема была раскрыта и банк был национализирован Национальным банком Украины. В жалобах утверждается, что они отмывали часть преступных доходов, используя множество банковских счетов подставных компаний, в основном в кипрском отделении ПриватБанка, прежде чем перевести средства в Соединенные Штаты.

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Как утверждается в жалобах, Мордехай Корф и Уриэль Лабер, которые были соратниками Коломойского и Боголюбова, действовавшими из офисов в Майами, создали сеть юридических лиц, обычно под каким-либо вариантом названия "Оптима", для дальнейшего отмывания незаконно присвоенных средств. Они приобрели недвижимость и предприятия по всей стране на сотни миллионов долларов, в том числе коммерческие башни, расположенные по адресу 8787 North Stemmons Freeway в Далласе (Stemmons Towers), которые являются предметом этой акции, а также офисную башню, известную как 55 Public. Площадь в Кливленде, офисная башня в Луисвилле, известная как PNC Plaza, и офисный парк в Далласе, известный как бывшая штаб-квартира CompuCom.

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"В последнем иске утверждается, что несколько структур "Оптимы", в том числе ООО "Оптима Венчурс", ООО "Оптима 7171" и ООО "Оптима Стеммонс", использовали прибыль от CompuCom Campus, которая изначально была приобретена на присвоенные средства у ПриватБанка, для оплаты улучшения и обслуживания Башни Стеммонс", - отмечаеться в сообщении.

В Министерство юстиции США сообщают, что затем Optima Stemmons продала Stemmons Towers в 2019 году, используя соглашение о финансировании продавца, в соответствии с которым более 6 миллионов долларов основной суммы и процентов по-прежнему причитаются специально созданной компании, принадлежащей Optima Ventures, под названием 87STE LLC. Соединенные Штаты стремятся аннулировать простой вексель и договор о доверительном управлении, связанные с этим соглашением о финансировании, которые включают право на получение платежей, причитающихся в соответствии с документом и связанным с ним договором купли-продажи.

Дополнение

В 2020 году Министерство юстиции США подало гражданский иск о конфискации имущества, которое, как утверждается, было приобретено за счет средств, выведенных из ПриватБанка в Украине в ходе многомиллиардной схемы.

Напомним, что прокуратура США выдвинула обвинения украинским олигархам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову в использовании незаконно присвоенных средств для покупки недвижимости в Огайо.

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