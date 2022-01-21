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Шахед-136

Справа про відмивання грошей ПриватБанку: США знову просять конфіскувати майно Коломойського та Боголюбова

Справа про відмивання грошей ПриватБанку: США знову просять конфіскувати майно Коломойського та Боголюбова

Київ • УНН

 • 38766 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. США подали до Окружного суду США Південного округу Флориди цивільний позов майна, пов'язаного з Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим і шахрайськими схемами за допомогою Приватбанку. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міністерство юстиції США.

Цитата

"Сьогодні Сполучені Штати подали цивільний позов про конфіскацію майна в Окружний суд США Південного округу Флориди, стверджуючи, що понад 6 мільйонів доларів США було виручено від продажу комерційної нерухомості в Далласі, штат Техас, утримання і поліпшення якої здійснювалося за рахунок доходів від розкрадання і шахрайство з ПриватБанком в Україні, підлягають конфіскації на підставі порушення федерального законодавства про відмивання грошей", - говориться в повідомленні.

Деталі

Зазначається, що цей цивільний позов про конфіскацію є четвертим подібним позовом, поданим у зв'язку з тією ж передбачуваною злочинною діяльністю. У серпні 2020 року США подали два позови в Південному окрузі Флориди, стверджуючи, що комерційна нерухомість в Далласі і Луїсвіллі, штат Кентуккі, була придбана на кошти, незаконно отримані від ПриватБанку в Україні в рамках багатомільярдної шахрайської кредитної схеми. У грудні 2020 року вони подали третій позов у тому ж окрузі, стверджуючи, що нерухомість в Клівленді, штат Огайо, була замішана аналогічним чином.

У чотирьох скаргах стверджується, що Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, які володіли ПриватБанком, одним з найбільших банків України, привласнили і обдурили банк на мільярди доларів. Ці двоє імовірно отримали шахрайські кредити і кредитні лінії приблизно з 2008 по 2016 рік, коли схема була розкрита і банк був націоналізований Національним банком України. У скаргах стверджується, що вони відмивали частину злочинних доходів, використовуючи безліч банківських рахунків підставних компаній, в основному в кіпрському відділенні Приватбанку, перш ніж перевести кошти в Сполучені Штати.

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Як стверджується в скаргах, Мордехай Корф і Уріель Лабер, які були соратниками Коломойського і Боголюбова, що діяли з офісів в Майамі, створили мережу юридичних осіб, зазвичай під яким-небудь варіантом назви "Оптима", для подальшого відмивання незаконно привласнених коштів. Вони придбали нерухомість і підприємства по всій країні на сотні мільйонів доларів, у тому числі комерційні вежі, розташовані за адресою 8787 North Stemmons Freeway в Далласі (Stemmons Towers), які є предметом цієї акції, а також офісну вежу, відому як 55 Public. Площа в Клівленді, офісна вежа в Луїсвіллі, відома як PNC Plaza, і офісний парк в Далласі, відомий як колишня штаб-квартира CompuCom.

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"В останньому позові стверджується, що кілька структур "Оптіми", в тому числі ТОВ "Оптіма Венчурс", ТОВ "Оптіма 7171" і ТОВ "Оптіма Стеммонс", використовували прибуток від CompuCom Campus, яка спочатку була придбана на привласнені кошти у Приватбанку, для оплати поліпшення і обслуговування вежі Стеммонс", - відзначається в повідомленні.

Міністерство юстиції США повідомляє, що Optima Stemmons продала Stemmons Towers в 2019 році, використовуючи угоду про фінансування Продавця, згідно з якою понад 6 мільйонів доларів основної суми і відсотків як і раніше належать спеціально створеній компанії, що належить Optima Ventures, під назвою 87STE LLC. Сполучені Штати прагнуть анулювати простий вексель і договір про довірче управління, пов'язані з цією Угодою про фінансування, які включають право на отримання платежів, належних відповідно до документа і пов'язаним з ним договором купівлі-продажу.

Доповнення

У 2020 році Міністерство юстиції США подало цивільний позов про конфіскацію майна, яке, як стверджується, було придбано за рахунок коштів, виведених з Приватбанку в Україні в ході багатомільярдної схеми.

Нагадаємо, що прокуратура США висунула звинувачення українським олігархам Ігорю Коломойському і Геннадію Боголюбову у використанні незаконно привласнених коштів для покупки нерухомості в Огайо.

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