Дело о госизмене Януковича: суд начал допрос Порошенко через видеосвязь

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 62551 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 76225 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 78970 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107163 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100333 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104531 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111510 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117081 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122786 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134297 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Дело о госизмене Януковича: суд начал допрос Порошенко через видеосвязь

Дело о госизмене Януковича: суд начал допрос Порошенко через видеосвязь

Киев  •  УНН

 • 59198 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Оболонский районный суд Киева начал в режиме видеоконференции допрос в качестве свидетеля Президента Украины Петра Порошенко в деле о государственной измене экс-президента Виктора Януковича, передает корреспондент УНН.

"Судебное заседание объявлено продолженным", - сказал председательствующий коллегии судей Владислав Девятко.

Как отмечалось, это первый случай в советские и постсоветские времена, когда Глава государства допрашивается в суде.

Сегодня во время судебного заседания был допрошен постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, который подтвердил, что представитель РФ при ООН Виталий Чуркин на заседании Совета безопасности ООН 3 марта продемонстрировал письмо, завизированное В.Януковичем, к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой ввести в Украину российские войска.

Добавим, 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины В.Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям властей РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК Украины. 

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