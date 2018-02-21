Дело о госизмене Януковича: суд начал допрос Порошенко через видеосвязь
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Оболонский районный суд Киева начал в режиме видеоконференции допрос в качестве свидетеля Президента Украины Петра Порошенко в деле о государственной измене экс-президента Виктора Януковича, передает корреспондент УНН.
"Судебное заседание объявлено продолженным", - сказал председательствующий коллегии судей Владислав Девятко.
Как отмечалось, это первый случай в советские и постсоветские времена, когда Глава государства допрашивается в суде.
Сегодня во время судебного заседания был допрошен постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, который подтвердил, что представитель РФ при ООН Виталий Чуркин на заседании Совета безопасности ООН 3 марта продемонстрировал письмо, завизированное В.Януковичем, к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой ввести в Украину российские войска.
Добавим, 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины В.Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям властей РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК Украины.