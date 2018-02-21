Справа про держзраду Януковича: суд розпочав допит Порошенка через відеозв'язок
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Оболонський районний суд Києва розпочав у режимі відеоконференції допит як свідка Президента України Петра Порошенка у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича, передає кореспондент УНН.
"Судове засідання оголошено продовженим", - сказав головуючий колегії суддів Владислав Девятко.
Як зазначалося, це перший випадок за радянські і пострадянські часи, коли Глава держави допитується у суді.
Сьогодні під час судового засідання було допитано постійного представника України при ООН Володимира Єльченка, який підтвердив, що представник РФ при ООН Віталій Чуркін на засіданні Ради безпеки ООН 3 березня продемонстрував лист, завізований В.Януковичем, до президента РФ Володимира Путіна з проханням ввести в Україну російські війська.
Додамо, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України В.Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.