Дело налоговиков Одесской области: суд перенес рассмотрение жалоб о взятии под стражу Чеботаревой
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда перенесла рассмотрение апелляционных жалоб относительно взятия под стражу исполняющей обязанности начальницы Главного управления Государственной налоговой службы Одесской области Натальи Чеботаревой, которая подозревается в предоставлении взятки в размере 25 тыс. долларов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.
“В связи с неявкой на судебное заседание подозреваемого, и учитывая ходатайство защитников об отложении судебного заседания, коллегия судей отложила рассмотрение апелляционных жалоб. Следующее судебное заседание состоится 30 января 2020 года в 16:00”, — говорится в сообщении.
Также, коллегия судей отказала в удовлетворении ходатайства о проведении следующих заседаний в режиме видеоконференции, в частности, в связи с их необоснованностью.
Напомним, Высший антикоррупционный арестовал исполняюющую обязанности начальницы Главного управления Государственной налоговой службы Одесской области Наталью Чеботарёву, с альтернативой внесения залога в размере 903 860 грн.
Также, сумма залога была внесена в день принятия решения об избрании меры пресечения.
Как сообщалось, исполняющую обязанности начальника Главного управления Государственной налоговой службы одной из областей разоблачили на предложения и предоставлении 25 тыс. долларов неправомерной выгоды руководителю структурного подразделения региональной прокуратуры.
Также, по делу налоговиков Одесской области, в котором накануне уличили в предоставлении взятки в 25 тыс. долларов руководителя региональной налоговой, сообщили о подозрении и.о. первого заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы в области.