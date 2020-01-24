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Справа податківців Одещини: суд переніс розгляд скарг щодо взяття під варту Чеботарьової

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 січня. УНН. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду перенесла розгляд апеляційних скарг щодо взяття під варту виконуючої обов’язки начальниці Головного управління Державної податкової служби Одещини Наталії Чеботарьової, яка підозрюється у наданні хабаря у розмірі 25 тисяч доларів. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.

Справа податківців Одещини: суд переніс розгляд скарг щодо взяття під варту Чеботарьової

“У зв’язку з неявкою у судове засідання підозрюваної, та враховуючи клопотання захисників про відкладення судового засідання, колегія суддів відклала розгляд апеляційних скарг. Наступне судове засідання відбудеться 30 січня 2020 року о 16:00”, — йдеться в повідомленні.

Також, колегія суддів відмовила у задоволенні клопотання щодо проведення наступних засідань у режимі відеоконференції, зокрема, у зв’язку з їх необґрунтованістю.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний арештував виконуючу обов’язки начальниці Головного управління Державної податкової служби Одещини Наталію Чеботарьову, з альтернативою внесення застави у розмірі 903 860 грн.

Також, суму застави було внесено у день прийняття рішення про обрання запобіжного заходу.

Як повідомлялося, виконуючій обов’язки начальника Головного управління Державної податкової служби однієї з областей викрили на пропозиції та наданні 25 тис. доларів неправомірної вигоди керівнику структурного підрозділу регіональної прокуратури.

Також, у справі податківців Одещини, у якій напередодні викрили на наданні хабаря у 25 тисяч доларів керівника регіональної податкової, повідомили про підозру в.о. першого заступника начальника Головного управління Державної податкової служби в області.

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