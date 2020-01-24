Справа податківців Одещини: суд переніс розгляд скарг щодо взяття під варту Чеботарьової
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду перенесла розгляд апеляційних скарг щодо взяття під варту виконуючої обов’язки начальниці Головного управління Державної податкової служби Одещини Наталії Чеботарьової, яка підозрюється у наданні хабаря у розмірі 25 тисяч доларів. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.
“У зв’язку з неявкою у судове засідання підозрюваної, та враховуючи клопотання захисників про відкладення судового засідання, колегія суддів відклала розгляд апеляційних скарг. Наступне судове засідання відбудеться 30 січня 2020 року о 16:00”, — йдеться в повідомленні.
Також, колегія суддів відмовила у задоволенні клопотання щодо проведення наступних засідань у режимі відеоконференції, зокрема, у зв’язку з їх необґрунтованістю.
Нагадаємо, Вищий антикорупційний арештував виконуючу обов’язки начальниці Головного управління Державної податкової служби Одещини Наталію Чеботарьову, з альтернативою внесення застави у розмірі 903 860 грн.
Також, суму застави було внесено у день прийняття рішення про обрання запобіжного заходу.
Як повідомлялося, виконуючій обов’язки начальника Головного управління Державної податкової служби однієї з областей викрили на пропозиції та наданні 25 тис. доларів неправомірної вигоди керівнику структурного підрозділу регіональної прокуратури.
Також, у справі податківців Одещини, у якій напередодні викрили на наданні хабаря у 25 тисяч доларів керівника регіональної податкової, повідомили про підозру в.о. першого заступника начальника Головного управління Державної податкової служби в області.