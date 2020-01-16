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Справа податківців Одещини: ВАКС арештував Чеботарьову з можливістю внесення застави

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. Вищий антикорупційний арештував виконуючу обов’язки начальниці Головного управління Державної податкової служби Одещини Наталію Чеботарьову, яка підозрюється у наданні хабаря у розмірі 25 тисяч доларів з можливістю внесення застави. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП.

Справа податківців Одещини: ВАКС арештував Чеботарьову з можливістю внесення застави

“Так, суд частково задовольнив клопотання прокурорів САП та детективів НАБУ та застосував до підозрюваної запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 2 березня 2020 року з альтернативою внесення 904 тис. гривень застави. Крім того, на підозрювану покладено низку процесуальних обов’язків”, — йдеться в повідомленні.

Так, у разі внесення Чеботарьовою застави на неї будуть покладено обов’язки:прибувати, не відлучатися, повідомляти про зміну місця роботи та проживання, здати паспорти, браслет.

Нагадаємо, виконуючій обов’язки начальника Головного управління Державної податкової служби однієї з областей викрили на пропозиції та наданні 25 тис. доларів неправомірної вигоди керівнику структурного підрозділу регіональної прокуратури.

Також, у справі податківців Одещини, у якій напередодні викрили на наданні хабаря у 25 тисяч доларів керівника регіональної податкової, повідомили про підозру в.о. першого заступника начальника Головного управління Державної податкової служби в області.

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