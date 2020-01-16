Дело налоговиков Одесщины: ВАКС арестовал Чеботарёву с возможностью внесения залога

“Так, суд частично удовлетворил ходатайство прокуроров САП и детективов НАБУ и применил к подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей сроком до 2 марта 2020 года с альтернативой внесения 904 тыс. гривен залога. Кроме того, на подозреваемую возложен ряд процессуальных обязанностей”, — говорится в сообщении.

Так, в случае внесения Чеботаревой залога на нее будут возложены обязанности: прибывать, не отлучаться, сообщать об изменении места работы и проживания, сдать паспорта, браслет.

Напомним, исполняющей обязанности начальника Главного управления Государственной налоговой службы одной из областей разоблачили на предложения и предоставлении 25 тыс. долларов неправомерной выгоды руководителю структурного подразделения региональной прокуратуры.

Также, по делу налоговиков Одесской области, в которой накануне уличили в предоставлении взятки в 25 тысяч долларов руководителя региональной налоговой, сообщили о подозрении и.о. первого заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы в области.