Дело налоговиков Одесщины: ВАКС арестовал Чеботарёву с возможностью внесения залога
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Высший антикоррупционный арестовал исполняющего обязанности начальницы Главного управления Государственной налоговой службы Одесской области Наталью Чеботарёву, которая подозревается в предоставлении взятки в размере 25 тысячу долларов с возможностью внесения залога. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.
“Так, суд частично удовлетворил ходатайство прокуроров САП и детективов НАБУ и применил к подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей сроком до 2 марта 2020 года с альтернативой внесения 904 тыс. гривен залога. Кроме того, на подозреваемую возложен ряд процессуальных обязанностей”, — говорится в сообщении.
Так, в случае внесения Чеботаревой залога на нее будут возложены обязанности: прибывать, не отлучаться, сообщать об изменении места работы и проживания, сдать паспорта, браслет.
Напомним, исполняющей обязанности начальника Главного управления Государственной налоговой службы одной из областей разоблачили на предложения и предоставлении 25 тыс. долларов неправомерной выгоды руководителю структурного подразделения региональной прокуратуры.
Также, по делу налоговиков Одесской области, в которой накануне уличили в предоставлении взятки в 25 тысяч долларов руководителя региональной налоговой, сообщили о подозрении и.о. первого заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы в области.