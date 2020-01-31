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Дело налоговиков Одесской области: размер залога Мосийчуку оставили без изменений

Киев • УНН

 • 10011 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе меру пресечения в виде залога в размере 630 600 грн первому заместителю начальницы Государственной налоговой службы в Одесской области Владимиру Мосийчуку. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.

Дело налоговиков Одесской области: размер залога Мосийчуку оставили без изменений

"По результатам судебного рассмотрения коллегия судей решила оставить без удовлетворения апелляционную жалобу защитника и оставила в силе меру пресечения в виде залога в размере 630 600 грн", - говорится в сообщении.

Напомним, Высший антикоррупционный суд определил размер залога первому заместителю начальницы Государственной фискальной службы Одесской области Владимиру Мосийчуку в 630 тыс. 600 гривен и обязал носить электронный браслет.

Напомним, по делу налоговиков Одесской области, в котором разоблачили на даче взятки в 25 тыс. долларов руководителя региональной налоговой, сообщили о подозрении и.о. первого заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы в области.

Как ранее сообщалось, Высший антикоррупционный суд арестовал исполняющую обязанности начальницы Главного управления Государственной налоговой службы Одесской области Наталью Чеботарёву, которая подозревается в предоставлении взятки в размере 25 тыс. долларов, с возможностью внесения залога.

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