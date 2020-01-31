Справа податківців Одещини: розмір застави Мосійчуку залишили без змін
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила в силі запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 630 600 грн першому заступнику начальниці Державної податкової служби в Одеської області Володимиру Мосійчуку. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.
"За результатами судового розгляду колегія суддів вирішила залишити без задоволення апеляційну скаргу захисника та залишила в силі запобіжний захід у виді застави у розмірі 630 600 грн",- йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд визначив розмір застави першому заступнику начальниці Державної фіскальної служби Одеської області Володимиру Мосійчуку у 630 тис. 600 гривень та зобов’язав носити електронний браслет.
Нагадаємо, у справі податківців Одещини, у якій викрили на наданні хабара у 25 тисяч доларів керівника регіональної податкової, повідомили про підозру в.о. першого заступника начальника Головного управління Державної податкової служби в області.
Як раніше повідомлялося, Вищий антикорупційний суд арештував виконуючу обов’язки начальниці Головного управління Державної податкової служби Одещини Наталію Чеботарьову, яка підозрюється у наданні хабаря у розмірі 25 тисяч доларів, з можливістю внесення застави.