Справа податківців Одещини: ВАКС визначив розмір застави для Мосійчука
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Вищий антикорупційний суд визначив розмір застави першому заступнику начальниці Державної фіскальної служби Одеської області Володимиру Мосійчуку у 630 тис. 600 гривень та зобов’язав носити електронний браслет. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ВАКС.
"Сьогодні, 23 січня, слідча суддя Вищого антикорупційного суду розглянула клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та обрала запобіжний захід першому заступнику начальниці Державної фіскальної служби Одеської області у виді застави в розмірі 630 тис. 600 гривень. Також підозрюваний зобов'язаний носити електронний засіб контролю (браслет)", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що на підозрюваного покладено додаткові обов’язки: прибувати до детективів НАБУ, прокурорів САП, слідчого судді, суду на першу вимогу; не відлучатися з міста Одеса без дозволу детективів НАБУ або прокурорів САП у цьому кримінальному провадженні, або суду; повідомляти детективу НАБУ або прокурору САП про зміну свого місця проживання/місця роботи; здати на зберігання до Державної міграційної служби України свої паспорти для виїзду за кордон та всі інші документи, що дають право виїзду з України. Термін дії обов'язків - до 12 березня 2020 року.
Нагадаємо, у справі податківців Одещини, у якій викрили на наданні хабара у 25 тисяч доларів керівника регіональної податкової, повідомили про підозру в.о. першого заступника начальника Головного управління Державної податкової служби в області.
Як раніше повідомлялося, Вищий антикорупційний арештував виконуючу обов’язки начальниці Головного управління Державної податкової служби Одещини Наталію Чеботарьову, яка підозрюється у наданні хабаря у розмірі 25 тисяч доларів, з можливістю внесення застави.