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Справа податківців Одещини: ВАКС визначив розмір застави для Мосійчука

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 січня. УНН. Вищий антикорупційний суд визначив розмір застави першому заступнику начальниці Державної фіскальної служби Одеської області Володимиру Мосійчуку у 630 тис. 600 гривень та зобов’язав носити електронний браслет. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ВАКС.

Справа податківців Одещини: ВАКС визначив розмір застави для Мосійчука

"Сьогодні, 23 січня, слідча суддя Вищого антикорупційного суду розглянула клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та обрала запобіжний захід першому заступнику начальниці Державної фіскальної служби Одеської області у виді застави в розмірі 630 тис. 600 гривень. Також підозрюваний зобов'язаний носити електронний засіб контролю (браслет)", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що на підозрюваного покладено додаткові обов’язки: прибувати до детективів НАБУ, прокурорів САП, слідчого судді, суду на першу вимогу; не відлучатися з міста Одеса без дозволу детективів НАБУ або прокурорів САП у цьому кримінальному провадженні, або суду; повідомляти детективу НАБУ або прокурору САП про зміну свого місця проживання/місця роботи; здати на зберігання до Державної міграційної служби України свої паспорти для виїзду за кордон та всі інші документи, що дають право виїзду з України. Термін дії обов'язків - до 12 березня 2020 року.

Нагадаємо, у справі податківців Одещини, у якій викрили на наданні хабара у 25 тисяч доларів керівника регіональної податкової, повідомили про підозру в.о. першого заступника начальника Головного управління Державної податкової служби в області.

Як раніше повідомлялося, Вищий антикорупційний арештував виконуючу обов’язки начальниці Головного управління Державної податкової служби Одещини Наталію Чеботарьову, яка підозрюється у наданні хабаря у розмірі 25 тисяч доларів, з можливістю внесення застави.

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