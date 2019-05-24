Дело Оксаны Макар: назначена дата пересмотра приговора главному обвиняемому

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 68019 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 82313 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 121331 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111146 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137430 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144586 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130112 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130178 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Дело Оксаны Макар: назначена дата пересмотра приговора главному обвиняемому

Киев  •  УНН

 • 19461 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. Заседание по рассмотрению ходатайства приговоренного к пожизненному заключению по делу убийства Оксаны Макар Евгения Краснощека назначено на 28 мая. Об этом УНН сообщил пресс-секретарь Центрального районного суда Николаева Владимир Диденко.

"28 мая в 11:30 - дата рассмотрения ходатайства", - сообщил пресс-секретарь.

Ранее УНН подтвердили, что Краснощек выбыл из колонии 10 апреля и должен был быть этапирован в следственный изолятор в Николаеве для участия в судебном заседании.

Евгений Краснощек обратился в суд с ходатайством о пересмотре приговора, которым он был приговорен к пожизненному заключению, по вновь открывшимся обстоятельствам.

Суд поставновил доставить его с из Новгород-Северской исправительной колонии №31, где он отбывает наказание в ГУ "Николаевский следственный изолятор". Поэтому, после выполнения постановления судом будет назначена дата судебного заседания по рассмотрению указанного заявления.

Как сообщал УНН, 10 марта 2012 года юноши изнасиловали 18-летнюю Оксану Макар, а потом, чтобы скрыть преступление, пытались задушить, а потом сжечь ее. Несмотря на страшные ожоги 55% тела тогда девушка выжила, дала показания, но через три недели умерла в Донецком ожоговом центре - ее сердце остановилось.

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