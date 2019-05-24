Дело Оксаны Макар: назначена дата пересмотра приговора главному обвиняемому
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Заседание по рассмотрению ходатайства приговоренного к пожизненному заключению по делу убийства Оксаны Макар Евгения Краснощека назначено на 28 мая. Об этом УНН сообщил пресс-секретарь Центрального районного суда Николаева Владимир Диденко.
"28 мая в 11:30 - дата рассмотрения ходатайства", - сообщил пресс-секретарь.
Ранее УНН подтвердили, что Краснощек выбыл из колонии 10 апреля и должен был быть этапирован в следственный изолятор в Николаеве для участия в судебном заседании.
Евгений Краснощек обратился в суд с ходатайством о пересмотре приговора, которым он был приговорен к пожизненному заключению, по вновь открывшимся обстоятельствам.
Суд поставновил доставить его с из Новгород-Северской исправительной колонии №31, где он отбывает наказание в ГУ "Николаевский следственный изолятор". Поэтому, после выполнения постановления судом будет назначена дата судебного заседания по рассмотрению указанного заявления.
Как сообщал УНН, 10 марта 2012 года юноши изнасиловали 18-летнюю Оксану Макар, а потом, чтобы скрыть преступление, пытались задушить, а потом сжечь ее. Несмотря на страшные ожоги 55% тела тогда девушка выжила, дала показания, но через три недели умерла в Донецком ожоговом центре - ее сердце остановилось.