Справа Оксани Макар: призначено дату перегляду вироку головному обвинуваченому

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Київ • УНН

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КИЇВ. 24 травня. УНН. Засідання з розгляду клопотання засудженого до довічного ув’язнення у справі вбивства Оксани Макар Євгена Краснощока призначене на 28 травня. Про це УНН повідомив прес-секретар Центрального районного суду Миколаєва Володимир Діденко.

“28 травня о 11:30 - дата розгляду клопотання”, — повідомив прес-секретар.

Раніше УНН підтвердили, що Краснощок вибув з колонії 10 квітня і мав бути етапований до слідчого ізолятора у Миколаєві для участі у судовому засіданні.

Євген Краснощок звернувся до суду з клопотанням про перегляд вироку, яким його було засуджено до довічного ув’язнення, за нововиявленими обставинами.

Суд поставнови доставити його з з Новгород-Сіверської виправної колонії № 31, де він відбуває покарання до ДУ “Миколаївський слідчий ізолятор”. Тому, після виконання ухвали судом буде призначена дата судового засідання з розгляду вказаної заяви.

Як повідомляв УНН, 10 березня 2012 року молодики зґвалтували 18-річну Оксану Макар, а потім, щоб приховати злочин, намагалися задушити, а потім спалити її. Попри страшні опіки 55% тіла тоді дівчина вижила, дала свідчення, але за три тижні померла в Донецькому опіковому центрі — її серце зупинилось.

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