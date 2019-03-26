Дело одесского "Краяна": в бюджет до сих пор не вернули переплаченные 95 млн грн

Сообщается, что в ходе досудебного расследования установлено, что рыночная стоимость приобретенного здания завода "Краян" для размещения новой мэрии на покупке была вдвое завышена.

После этого, городской совет заключил новый договор с фирмой-продавцом "Девелопмент Элит", якобы договорившись о дважды меньшей стоимости: цена основного договора была изменена почти вдвое - с 185 млн гривен на 90 млн гривен, а переплаченные средства в сумме 95 млн гривен продавец должен был вернуть в бюджет в течение 14 дней.

В апреле 2018 года на основании постановления апелляционного суда был наложен арест на часть этих средств в сумме почти 93 млн гривен, в связи с чем ООО "Девелопмент Элит" получило возможность свободно распоряжаться остальными средств.

"Однако выяснилось, что Одесский городской совет почти год не совершает никаких мер для взыскания с общества "Девелопмент Элит" части средств, которые не были арестованы. На запрос прокурора чиновники сообщили, что ждут в уголовном производстве приговора, вместо того чтобы в претензионно-исковом порядке вернуть в бюджет эти средства", - сообщили в САП.

Напомним, Малиновский районный суд Одессы допросил 75 свидетелей, заявленных стороной обвинения, в деле овладения 185 млн грн из местного бюджета при покупке здания бывшего завода "Краян".