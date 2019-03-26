Справа одеського "Краяну": у бюджет досі не повернули переплачені 95 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Одеська міська рада майже рік не повертає до бюджету 95 млн грн., переплачені під час купівлі будівлі "Краян". Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура у Facebook, передає УНН.
Повідомляється, що в ході досудового розслідування встановлено, що ринкова вартість придбаної будівлі заводу "Краян" для розміщення нової мерії на час купівлі була вдвічі завищена.
Після цього, міська рада уклала новий договір із фірмою-продавцем "Девелопмент Еліт", нібито домовившись про двічі меншу вартість: ціна основного договору була змінена майже вдвічі – зі 185 млн гривень на 90 млн гривень, а переплачені кошти у сумі 95 млн гривень продавець мав повернути до бюджету протягом 14 днів.
У квітні 2018 року на підставі ухвали апеляційного суду було накладено арешт на частину цих коштів у сумі майже 93 млн гривень, у зв’язку з чим ТОВ "Девелопмент Еліт" отримало можливість вільно розпоряджатись рештою коштів.
"Проте з’ясувалося, що Одеська міська рада майже рік не вчиняє жодних заходів для стягнення з товариства "Девелопмент Еліт" частини коштів, що не були арештовані. На запит прокурора чиновники повідомили, що чекають у кримінальному провадженні вироку, замість того щоб у претензійно-позовному порядку повернути до бюджету ці кошти", – повідомили у САП.
Нагадаємо, Малиновський районний суд міста Одеси допитав 75 свідків, заявлених стороною обвинувачення, у справі заволодіння 185 млн грн з місцевого бюджету під час купівлі будівлі колишнього заводу “Краян”.