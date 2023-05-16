Дело одесского "Краяна": суд отказал в увеличении залога Труханову
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 13 млн грн, передает корреспондент УНН.
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«Коллегия судей постановила апелляционную жалобу оставить без удовлетворения, решение судей ВАКС от 4 мая - без изменений», - сказала судья.
Прокуратура просила увеличить Труханову размер залога до около 51 млн грн.
Дополнение
25 апреля ВАКС изменил меру пресечения Труханову по этому делу вместо личного обязательства на залог в 30 866 000 гривен. Деньги Труханов должен был внести в течение 5 дней.
4 мая ВАКС отправил под стражу мэра Одессы с возможностью внесения залога в 13 млн грн.
Адвокат взятого под стражу мэра Одессы Геннадия Труханова Александр Лысак подал апелляционную жалобу.
5 мая за Труханова внесли более 13 млн гривен залога.
О деле
Следствие считает, что Труханов в период с июля по декабрь 2016 года совместно с другими должностными лицами мэрии и частной компании завладел средствами местного бюджета Одессы в размере 185 млн грн под видом приобретения здания обанкротившегося завода "Краян" по заведомо завышенной стоимости.
1 июня 2018 года антикоррупционные органы завершили расследование по этому делу. В июле 2019 года Малиновский районный суд Одессы признал невиновными Труханова и других должностных лиц в растрате 92 млн грн.
Позже апелляция ВАКС отменила оправдательный приговор, и теперь это дело направили на повторное рассмотрение в Высший антикорсуд.