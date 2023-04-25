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Суд изменил меру пресечения Труханову. Мэр Одессы должен внести залог в более 30 млн гривен

Суд изменил меру пресечения Труханову. Мэр Одессы должен внести залог в более 30 млн гривен

Киев • УНН

 • 546090 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Высший антикоррупционный суд принял решение изменить меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову. Как сообщили в пресс-службе ВАКС, Труханов должен внести залог в более 30 млн гривен, передает УНН.

Цитата

"... коллегия судей Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила ходатайство прокурора САП об изменении меры пресечения мэру Одессы. ВАКС применил к подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 30 866 000 гривен", - говорится в сообщении суда.

Добавим

По данным ВАКС, залог должен быть внесен не позднее 5 дней со дня его применения. В случае внесения залога на мэра Одессы возлагаются процессуальные обязанности:

⁃ прибывать по каждому требованию в суд;

⁃ не отлучаться за пределы территории Украины без разрешения суда;

⁃ сообщать суду об изменении своего места жительства и работы;

⁃ воздерживаться от общения с лицами, определенными в постановлении суда;

⁃ сдать на хранение в Государственную миграционную службу Украины свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;

⁃ носить электронное средство контроля.

Напомним

Труханова и еще ряд должностных лиц мэрии Одессы подозревают в завладении средствами городского бюджета. Правоохранители предполагают, что чиновники незаконно могли получить деньги с помощью покупки здания обанкротившегося завода "Краян" по заведомо завышенной стоимости.

Ранее суд отпустил Труханова под личное обязательство.

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