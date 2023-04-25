Суд изменил меру пресечения Труханову. Мэр Одессы должен внести залог в более 30 млн гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Высший антикоррупционный суд принял решение изменить меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову. Как сообщили в пресс-службе ВАКС, Труханов должен внести залог в более 30 млн гривен, передает УНН.
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"... коллегия судей Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила ходатайство прокурора САП об изменении меры пресечения мэру Одессы. ВАКС применил к подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 30 866 000 гривен", - говорится в сообщении суда.
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По данным ВАКС, залог должен быть внесен не позднее 5 дней со дня его применения. В случае внесения залога на мэра Одессы возлагаются процессуальные обязанности:
⁃ прибывать по каждому требованию в суд;
⁃ не отлучаться за пределы территории Украины без разрешения суда;
⁃ сообщать суду об изменении своего места жительства и работы;
⁃ воздерживаться от общения с лицами, определенными в постановлении суда;
⁃ сдать на хранение в Государственную миграционную службу Украины свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;
⁃ носить электронное средство контроля.
Напомним
Труханова и еще ряд должностных лиц мэрии Одессы подозревают в завладении средствами городского бюджета. Правоохранители предполагают, что чиновники незаконно могли получить деньги с помощью покупки здания обанкротившегося завода "Краян" по заведомо завышенной стоимости.
Ранее суд отпустил Труханова под личное обязательство.