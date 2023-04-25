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Суд змінив запобіжний захід Труханову. Мер Одеси має внести заставу у понад 30 млн гривень

Київ • УНН

 • 546094 перегляди

КИЇВ. 25 квітня. УНН. Вищиц антикорупційний суд ухвалив рішення змінити запобіжний захід меру Одеси Геннадію Труханову. Як повідомили у пресслужбі ВАКС, Труханов має внести заставу у понад 30 млн гривень, передає УНН.

Цитата

"... колегія суддів Вищого антикорупційного суду частково задовольнила клопотання прокурора САП про зміну запобіжного заходу міському голові Одеси. ВАКС застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 30 866 000 гривень", - йдеться у повідомленні суду.

Додамо

За даними ВАКС, застава має бути внесена не пізніше 5 днів із дня її застосування. У разі внесення застави на міського голову Одеси покладаються процесуальні обов’язки:

⁃ прибувати за кожною вимогою до суду;

⁃ не відлучатися за межі території України без дозволу суду;

⁃ повідомляти суд про зміну свого місця проживання та роботи;

⁃ утримуватися від спілкування з особами, визначеними в ухвалі суду;

⁃ здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну;

⁃ носити електронний засіб контролю.

Нагадаємо

Труханова та ще низку посадовців мерії Одеси підозрюють у заволодінні коштами міського бюджету. Правоохоронці припускають, що чиновники незаконно могли отримати гроші за допомогою купівлі будівлі збанкрутілого заводу "Краян" за свідомо завищеною вартістю.

Раніше суд відпустив Труханова під особисте зобов'язання.

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