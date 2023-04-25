Суд змінив запобіжний захід Труханову. Мер Одеси має внести заставу у понад 30 млн гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Вищиц антикорупційний суд ухвалив рішення змінити запобіжний захід меру Одеси Геннадію Труханову. Як повідомили у пресслужбі ВАКС, Труханов має внести заставу у понад 30 млн гривень, передає УНН.
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"... колегія суддів Вищого антикорупційного суду частково задовольнила клопотання прокурора САП про зміну запобіжного заходу міському голові Одеси. ВАКС застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 30 866 000 гривень", - йдеться у повідомленні суду.
Додамо
За даними ВАКС, застава має бути внесена не пізніше 5 днів із дня її застосування. У разі внесення застави на міського голову Одеси покладаються процесуальні обов’язки:
⁃ прибувати за кожною вимогою до суду;
⁃ не відлучатися за межі території України без дозволу суду;
⁃ повідомляти суд про зміну свого місця проживання та роботи;
⁃ утримуватися від спілкування з особами, визначеними в ухвалі суду;
⁃ здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну;
⁃ носити електронний засіб контролю.
Нагадаємо
Труханова та ще низку посадовців мерії Одеси підозрюють у заволодінні коштами міського бюджету. Правоохоронці припускають, що чиновники незаконно могли отримати гроші за допомогою купівлі будівлі збанкрутілого заводу "Краян" за свідомо завищеною вартістю.
Раніше суд відпустив Труханова під особисте зобов'язання.