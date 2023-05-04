Справа Одеського "Краяну": суд арештував Труханова
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Вищий антикорупційний суд відправив під варту міського голову Одеси з можливістю внесення застави у розмірі 13 млн грн. Про це журналісту УНН повідомила прессекретар САП Ольга Постолюк.
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"Справа Одеського "Краяну" - міського голову Одеси взято під варту", - йдеться в повідомленні САП.
Прессекретар САП Ольга Постолюк додала, що його взяли під варту з можливістю внесення застави у 13 млн грн.
Доповнення
25 квітня Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід Труханову у цій справі замість особистого зобов'язання на заставу в розмірі 30 866 000 гривень. Гроші Труханов мав внести протягом 5 днів.
Раніше
Слідство вважає, що Труханов у період з липня до грудня 2016 року спільно з іншими посадовцями мерії та приватної компанії заволодів коштами місцевого бюджету Одеси в сумі 185 млн грн під виглядом придбання будівлі збанкрутілого заводу "Краян" за свідомо завищеною вартістю.
1 червня 2018 року антикорупційні органи завершили розслідування в цій справі. У липні 2019 року Малиновський районний суд Одеси визнав невинуватими Труханова та інших посадовців у розтраті 92 млн грн.
Пізніше апеляція ВАКС скасувала виправдувальний вирок, і тепер цю справу скерували на повторний розгляд до Вищого антикорсуду.