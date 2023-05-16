Справа одеського "Краяну": суд відмовив у збільшенні застави Труханову
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила в силі запобіжний захід меру Одеси Геннадію Труханову у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави обсягом 13 млн грн, передає кореспондент УНН.
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«Колегія суддів постановила апеляційну скаргу залишити без задоволення, ухвалу суддів ВАКС від 4 травня - без змін», - сказала суддя.
Прокуратура просила збільшити Труханову розмір застави до близько 51 млн грн.
Доповнення
25 квітня ВАКС змінив запобіжний захід Труханову у цій справі замість особистого зобов'язання на заставу в 30 866 000 гривень. Гроші Труханов мав внести протягом 5 днів.
4 травня ВАКС відправив під варту мера Одеси з можливістю внесення застави у 13 млн грн.
Адвокат взятого під варту мера Одеси Геннадія Труханова Олександр Лисак подав апеляційну скаргу.
5 травня за Труханова внесли понад 13 млн гривень застави.
Про справу
Слідство вважає, що Труханов у період з липня до грудня 2016 року спільно з іншими посадовцями мерії та приватної компанії заволодів коштами місцевого бюджету Одеси обсягом 185 млн грн під виглядом придбання будівлі збанкрутілого заводу "Краян" за свідомо завищеною вартістю.
1 червня 2018 року антикорупційні органи завершили розслідування в цій справі. У липні 2019 року Малиновський районний суд Одеси визнав невинуватими Труханова та інших посадовців у розтраті 92 млн грн.
Пізніше апеляція ВАКС скасувала виправдувальний вирок, і тепер цю справу скерували на повторний розгляд до Вищого антикорсуду.