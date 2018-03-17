Дело "Новой почты": в ГПУ рассказали детали производства и обысков

КИЕВ. 17 марта. УНН. По результатам обысков в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по фактам злоупотребления служебным положением должностными лицами ООО "Новая почта" и других родственных предприятий и уклонения от уплаты налогов, накануне было обнаружено и изъято документы о финансово-хозяйственной деятельности этих предприятий и не учтенные и не оприходованные в кассе и в бухгалтерских документах наличные. Об этом сообщила пресс-секретарь Генерального прокурор Лариса Сарган в Facebook, передает УНН.