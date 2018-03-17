Дело "Новой почты": в ГПУ рассказали детали производства и обысков
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. По результатам обысков в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по фактам злоупотребления служебным положением должностными лицами ООО "Новая почта" и других родственных предприятий и уклонения от уплаты налогов, накануне было обнаружено и изъято документы о финансово-хозяйственной деятельности этих предприятий и не учтенные и не оприходованные в кассе и в бухгалтерских документах наличные. Об этом сообщила пресс-секретарь Генерального прокурор Лариса Сарган в Facebook, передает УНН.
"Главным следственным управлением под процессуальным руководством Департамента процессуального руководства по уголовным производствах следователей центрального аппарата ГПУ проводится досудебное расследование в уголовном производстве по фактам злоупотребления служебным положением должностными лицами ООО "Новая почта" и других родственных предприятий", - написала Л.Сарган.
Как отмечается в сообщении, предприятия с участием должностных лиц органов ГФС Украины, с целью получения неправомерной выгоды для указанного предприятия, совершили прикрытия его незаконных финансовых услуг, что привело к непоступлению в бюджеты средств в виде обязательных налоговых сборов и повлекло тяжкие последствия охраняемым законом государственным интересам.
Также она указала на расследование по фактам умышленного уклонения от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), входящих в систему налогообложения, введенных в установленном законом порядке, должностными лицами ООО "Новая Почта" в особо крупных размерах при осуществлении лицензионной деятельности по переводу денежных средств, доставке товаров (посылок) и международных перевозках.
В целом речь идет о преступлениях по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением), ч. 3 ст. 212 (Уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей) УК Украины.
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Л.Сарган указала, что во время досудебного расследования 16 марта 2018 года на основании постановлений следственного судьи Печерского районного суда города Киева следователями с участием процессуальных руководителей и оперативных работников ДЗЭ НПУ без применения спецподразделений были проведены обыски в офисных и складских помещениях Киева, Днепра, Одессы, Львова, Харькова и Полтавы, в которых осуществляют свою деятельность ООО "Новая почта" и родственные с ней предприятия, через которые осуществляется пересылка денежных средств по территории Украины.
"По результатам проведенных обысков обнаружено и изъято документы о финансово-хозяйственной деятельности ООО "Новая почта" и указанных выше предприятий и наличные денежные средства, не учтенные и не оприходованные в кассе и в бухгалтерских документах", - сообщила она.
Указано, что досудебное расследование продолжается, "сообщение о подозрении не складывались и меры предосторожности не избирались".