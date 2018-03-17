Справа "Нової пошти": у ГПУ розповіли деталі провадження і обшуків

КИЇВ. 17 березня. УНН. За результатами обшуків у рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактами зловживання службовим становищем службовими особами ТОВ "Нова пошта" та інших споріднених підприємств та ухилення від сплати податків, напередодні було виявлено та вилучено документи щодо фінансово-господарської діяльності цих підприємств та не обліковану і не оприбутковану в касі та в бухгалтерських документах готівку. Про це повідомила прес-секретар Генерального прокурор Лариса Сарган у Facebook, передає УНН.