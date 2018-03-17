Справа "Нової пошти": у ГПУ розповіли деталі провадження і обшуків

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КИЇВ. 17 березня. УНН. За результатами обшуків у рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактами зловживання службовим становищем службовими особами ТОВ "Нова пошта" та інших споріднених підприємств та ухилення від сплати податків, напередодні було виявлено та вилучено документи щодо фінансово-господарської діяльності цих підприємств та не обліковану і не оприбутковану в касі та в бухгалтерських документах готівку. Про це повідомила прес-секретар Генерального прокурор Лариса Сарган у Facebook, передає УНН.

"Головним слідчим управлінням за процесуального керівництва Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату ГПУ проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами зловживання службовим становищем службовими особами ТОВ "Нова пошта" та інших споріднених підприємств", - написала Л.Сарган.

Як зазначається у повідомленні, підприємства за участі службових осіб органів ДФС України, з метою одержання неправомірної вигоди для вказаного підприємства, здійснили прикриття його незаконних фінансових послуг, що призвело до ненадходження до бюджетів коштів у вигляді обов’язкових податкових зборів та спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

Також вона вказала на розслідування за фактами умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, службовими особами ТОВ "Нова Пошта" у особливо великих розмірах при здійсненні ліцензійної діяльності з переказу грошових коштів, доставки товарів (посилок) та міжнародних перевезень.

Загалом йдеться про злочини за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем), ч. 3 ст. 212 (Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів) КК України.

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Л.Сарган вказала, що під час досудового розслідування 16 березня 2018 року на підставі ухвал слідчого судді Печерського районного суду міста Києва слідчими за участю процесуальних керівників та оперативних працівників ДЗЕ НПУ без застосування спецпідрозділів проведено обшуки в офісних та складських приміщеннях міста Києва, Дніпра, Одеси, Львова, Харкова та Полтави, у яких здійснюють свою діяльність ТОВ "Нова пошта" та споріднені із нею підприємства, через які здійснюється пересилання грошових коштів по території України.

"За результатами проведених обшуків виявлено та вилучено документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ "Нова пошта" і зазначених вище підприємств та готівкові грошові кошти, які не обліковані та не оприбутковані в касі та в бухгалтерських документах", - повідомила вона.

Вказано, що досудове розслідування триває, "повідомлення про підозру не складалися та запобіжні заходи не обиралися".

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