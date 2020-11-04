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Дело Межигорья: суд отложил рассмотрение апелляции об отказе в заочном аресте Януковича на 19 ноября

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 ноября. УНН. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отдала на 19 ноября рассмотрения апелляционной жалобы на решение суда первой инстанции об отказе в заочном аресте бывшего президента Украины Виктора Януковича в деле о присвоении Межигорья. Об этом журналисту сообщили УНН в пресс-службе суда.

“Рассмотрение апелляционной жалобы отложено на 19 ноября в 14:00”, — сказали в пресс-cлужбе.

Как сообщалось, 3 ноября этого года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда должна была рассмотреть апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции об отказе в заочном аресте бывшего президента Украины Виктора Януковича в деле о присвоении Межигорья.

Напомним, Высший антикоррупционный суд не выбирать меру пресечения экс-президенту Украины Виктору Януковичу из-за нарушения условий досудебного расследования по делу о присвоении Межигорья.

Как сообщалось, ГПУ расследовала дело о завладении комплексом зданий дома Межигорье. В рамках этого дела был заочно сообщено о подозрении Януковичу. Позже дело передали в НАБУ и САП.

Как сообщалось, Генеральная прокуратура объявила Ющенко подозрение по статье 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой).

Следствие считает, что Ющенко в сговоре с Виктором Януковичем перевел “Межигорье” из подчинения Государственному управлению делами в сферу ответственности Кабинета министров. Правительство после этого передало резиденцию в устав госпредприятия “Надра Украины”, которое вывело “Межигорье” из государственной собственности в пользу фиктивной донецкой фирмы.

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