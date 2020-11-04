Справа Межигір'я: суд відклав розгляд апеляції про відмову у заочному арешті Януковича на 19 листопада

“Розгляд апеляційної скарги відкладено на 19 листопада о 14:00”, — сказали в пресслужбі.

Як повідомлялося, 3 листопада цього року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду мала розглянути апеляційну скаргу щодо рішення суду першої інстанції про відмову у заочному арешті колишнього президента України Віктора Януковича у справі щодо привласнення Межигір’я.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд не обиратиме запобіжний захід експрезиденту України Віктору Януковичу через порушення умов досудового розслідування у справі щодо привласнення Межигір’я.

Як повідомлялося, ГПУ розслідувала справу щодо заволодіння комплексом будівель будинку Межигір’я. В межах цієї справи було заочно повідомлено про підозру Януковичу. Пізніше справу передали до НАБУ та САП.

Як повідомлялося, Генеральна прокуратура оголосила Ющенку підозру за статтею 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою).

Слідство вважає, що Ющенко у змові з Віктором Януковичем перевів “Межигір’я” з підпорядкування Державному управлінню справами до сфери відповідальності Кабінету міністрів. Уряд після цього передав резиденцію до статуту держпідприємства “Надра України”, яке вивело “Межигір’я” з державної власності на користь фіктивної донецької фірми.