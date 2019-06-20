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США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg
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Дело Майдана: к ответственности привлечен командир роты "Беркута"

Киев • УНН

 • 13844 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. К уголовной ответственности привлечен командир роты ПМСН "Беркут" при ГУ МВД Украины в Киеве за превышение власти во время акции протеста возле Киево-Святошинского районного суда во времена Майдана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Управления специальных расследований ГПУ в Facebook.

Дело Майдана: к ответственности привлечен командир роты "Беркута"

"Следователями собраны доказательства и привлечен к уголовной ответственности командир роты ПМСН "Беркут" при ГУ МВД Украины в городе Киеве за превышение власти, сопровождавшееся насилием во время проведения акции протеста возле Киево-Святошинского районного суда", - говорится в сообщении.

Как отмечается, установлено, что указанный руководитель подразделения милиции спецназначения совместно с подчиненными сотрудниками, превышая власть и свои служебные полномочия 10 января 2014 года во время проведения гражданами и народными депутатами акции протеста возле Киево-Святошинского районного суда, незаконно помешали проведению митинга, неправомерно применили силу к участникам акции протеста и других прохожих граждан, безосновательно причинив телесные повреждения 11 гражданам, 2 народным депутатам Украины и журналисту.

"Действия подозреваемого квалифицированы по ст. 340, ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 171 УК Украины (превышении власти, умышленное препятствование законной профессиональной деятельности журналистов и незаконное воспрепятствование проведению собрания, митингов)", - отмечается в сообщении.

Кроме того, готовится ходатайство к следственному судье о применении к подозреваемому меры пресечения.

Напомним, вечером 10 января 2014 года возле Святошинского районного суда и Святошинского РУВД, где проходило заседание по делу "васильковских террористов", произошли столкновения между бойцами подразделения "Беркут" и группой оппозиционно настроенных активистов. По разным сведениям пострадали около 5 человек, в том числе Юрий Луценко, которому разбили голову.

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