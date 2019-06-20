Справа Майдану: до відповідальності притягнуто командира роти "Беркута"

$41.400.13
45.840.29
ukru
П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними
18:06 • 14744 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
17:02 • 31427 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
15:51 • 40838 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

13:43 • 57150 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 74886 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 79250 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 156747 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 96283 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 71005 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 319518 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+2°
0.8м/с
55%
Популярнi новини

Не дайте хакерам другий шанс: фахівці пояснили, чому кіберзлочинці повертаються до зламаних мереж

11 квітня, 09:37 • 62511 перегляди

У Луцькому ТЦК знайшли мертвим очільника ВЛК: що відомо

11 квітня, 09:39 • 78332 перегляди

Розмови тільки про себе та колишніх: що найбільше дратує українців на початку стосунків - опитування

11 квітня, 10:29 • 51153 перегляди

До акторського складу приквел серіалу "Блондинка в законі" - "Елль" приєдналася Емі Пітц

11 квітня, 13:19 • 26159 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 39055 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 156747 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 319518 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 253567 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 365107 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 376596 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Борис Пісторіус

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Рустем Умєров

Володимир Зеленський

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Німеччина

Миколаївська область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

18:06 • 14744 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

16:33 • 12288 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

15:50 • 14399 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

14:12 • 17748 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 39368 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

IRIS-T

Старлінк

Coca-Cola

БМ-27 «Ураган»

Справа Майдану: до відповідальності притягнуто командира роти "Беркута"

Київ • УНН

 • 13844 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. До кримінальної відповідальності притягнуто командира роти ПМОП "Беркут" при ГУ МВС України в Києві за перевищення влади під час акції протесту біля Києво-Святошинського районного суду за часів Майдану. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення Управління спеціальних розслідувань ГПУ у Facebook.

Справа Майдану: до відповідальності притягнуто командира роти "Беркута"

"Слідчими зібрано докази та притягнуто до кримінальної відповідальності командира роти ПМОП "Беркут" при ГУ МВС України в місті Києві за перевищення влади, що супроводжувалося насильством під час проведення акції протесту біля Києво-Святошинського районного суду", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, встановлено, що, вказаний керівник підрозділу міліції спецпризначення спільно з підлеглими співробітниками, перевищуючи владу та свої службові повноваження 10 січня 2014 року під час проведення громадянами та народними депутатами акції протесту біля Києво-Святошинського районного суду, незаконно перешкодили проведенню мітингу, неправомірно застосували силу до учасників акції протесту та інших перехожих громадян, безпідставно заподіявши тілесні ушкодження 11 громадянам, 2 народним депутатам України та журналісту.

"Дії підозрюваного кваліфіковано за ст. 340, ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 171 КК України (перевищенні влади, умисне перешкоджання законній професійній діяльності журналістів та незаконне перешкоджання проведенню зборів, мітингів)", - зазначається в повідомленні.

Окрім того, готується клопотання до слідчого судді про застосування до підозрюваного запобіжного заходу.

Нагадаємо, у вечері 10 січня 2014 року біля будинків Святошинського районного суду та Святошинського РУВС, де проходило засідання щодо справи "васильківських терористів", відбулися зіткнення між бійцями підрозділу "Беркут" і групою опозиційно налаштованих активістів. За різними відомостями постраждало приблизно 5 осіб, у тому числі Юрій Луценко, якому розбили голову.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$64.75
Bitcoin
$83,602.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,252.21
Ethereum
$1,563.23