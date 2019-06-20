Справа Майдану: до відповідальності притягнуто командира роти "Беркута"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. До кримінальної відповідальності притягнуто командира роти ПМОП "Беркут" при ГУ МВС України в Києві за перевищення влади під час акції протесту біля Києво-Святошинського районного суду за часів Майдану. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення Управління спеціальних розслідувань ГПУ у Facebook.
"Слідчими зібрано докази та притягнуто до кримінальної відповідальності командира роти ПМОП "Беркут" при ГУ МВС України в місті Києві за перевищення влади, що супроводжувалося насильством під час проведення акції протесту біля Києво-Святошинського районного суду", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, встановлено, що, вказаний керівник підрозділу міліції спецпризначення спільно з підлеглими співробітниками, перевищуючи владу та свої службові повноваження 10 січня 2014 року під час проведення громадянами та народними депутатами акції протесту біля Києво-Святошинського районного суду, незаконно перешкодили проведенню мітингу, неправомірно застосували силу до учасників акції протесту та інших перехожих громадян, безпідставно заподіявши тілесні ушкодження 11 громадянам, 2 народним депутатам України та журналісту.
"Дії підозрюваного кваліфіковано за ст. 340, ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 171 КК України (перевищенні влади, умисне перешкоджання законній професійній діяльності журналістів та незаконне перешкоджання проведенню зборів, мітингів)", - зазначається в повідомленні.
Окрім того, готується клопотання до слідчого судді про застосування до підозрюваного запобіжного заходу.
Нагадаємо, у вечері 10 січня 2014 року біля будинків Святошинського районного суду та Святошинського РУВС, де проходило засідання щодо справи "васильківських терористів", відбулися зіткнення між бійцями підрозділу "Беркут" і групою опозиційно налаштованих активістів. За різними відомостями постраждало приблизно 5 осіб, у тому числі Юрій Луценко, якому розбили голову.