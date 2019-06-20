Справа Майдану: до відповідальності притягнуто командира роти "Беркута"

КИЇВ. 20 червня. УНН. До кримінальної відповідальності притягнуто командира роти ПМОП "Беркут" при ГУ МВС України в Києві за перевищення влади під час акції протесту біля Києво-Святошинського районного суду за часів Майдану. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення Управління спеціальних розслідувань ГПУ у Facebook.