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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 35697 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 57019 просмотра

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 65338 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 68867 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 58382 просмотра

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11:14 • 97431 просмотра

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11 марта, 06:59 • 100613 просмотра

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"Дело Курченко": осуждены трое фигурантов

"Дело Курченко": осуждены трое фигурантов

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ОДЕССА-КИЕВ. 13 ноября. УНН. Приговором суда в Одессе осуждены трое лиц, причастных к преступным сделкам нефтепродуктов ОПЗ. Об этом во время брифинга сообщил прокурор Одесской области О.Жученко, передает корреспондент УНН.

"Среди осужденных два руководителя нефтебаз, действовавших на территории Ренийского порта, а также менеджер. Кроме того применено спецконфискацию к нефтепродуктам, которые были задействованы в преступных сделках", - отметил О.Жученко.

Такая схема действовала на территории Украины несколько лет. Неуплата налогов в государственный бюджет составила более 3 мрд грн.

"В настоящее время в уголовном производстве статус подозреваемых и обвиняемых имеют 22 человека. Среди них бывшие руководители ОАО "Одесский нефтеперерабатывающий завод", государственные инспекторы Одесской таможни, капитаны, которые осуществляли судозаходы к морским портам с целью маскировки фиктивного вывоза топлива, бывший руководитель подконтрольной компании и диспетчер этого предприятия", - отметил начальник ГУНП в Одесской области Д.Головин.

Судом уже подтверждено вину 15 фигурантов преступных сделок.

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Как сообщал УНН, 28 июня Генеральная прокуратура Украины направила по адресу регистрации бизнесмена Сергея Курченко сообщение о подозрении в совершении ряда преступлений.

Напомним, 25 сентября Ощадбанк получил в собственность здание АО "Брокбизнесбанк", которое принадлежало олигарху Сергею Курченко, в качестве имущества на сумму 200 млн грн, которое было залогом в кредитном договоре.

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