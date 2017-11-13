"Дело Курченко": осуждены трое фигурантов

"Среди осужденных два руководителя нефтебаз, действовавших на территории Ренийского порта, а также менеджер. Кроме того применено спецконфискацию к нефтепродуктам, которые были задействованы в преступных сделках", - отметил О.Жученко.

Такая схема действовала на территории Украины несколько лет. Неуплата налогов в государственный бюджет составила более 3 мрд грн.

"В настоящее время в уголовном производстве статус подозреваемых и обвиняемых имеют 22 человека. Среди них бывшие руководители ОАО "Одесский нефтеперерабатывающий завод", государственные инспекторы Одесской таможни, капитаны, которые осуществляли судозаходы к морским портам с целью маскировки фиктивного вывоза топлива, бывший руководитель подконтрольной компании и диспетчер этого предприятия", - отметил начальник ГУНП в Одесской области Д.Головин.

Судом уже подтверждено вину 15 фигурантов преступных сделок.

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Как сообщал УНН, 28 июня Генеральная прокуратура Украины направила по адресу регистрации бизнесмена Сергея Курченко сообщение о подозрении в совершении ряда преступлений.

Напомним, 25 сентября Ощадбанк получил в собственность здание АО "Брокбизнесбанк", которое принадлежало олигарху Сергею Курченко, в качестве имущества на сумму 200 млн грн, которое было залогом в кредитном договоре.