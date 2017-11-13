"Справа Курченка”: засуджено трьох фігурантів
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 13 листопада. УНН. Вироком суду в Одесі засуджено трьох осіб, причетних до злочинних оборудок нафтопродуктів ОПЗ. Про це під час брифінгу повідомив прокурор Одеської області О.Жученко, передає кореспондент УНН.
“Серед засуджених два керівника нафтобаз, що діяли на території Ренійського порту, а також менеджер. Крім того застосовано спецконфіскацію до нафтопродуктів, які були задіяні у злочинних оборудках”, — зазначив О.Жученко.
Така схема діяла на території України кілька років. Несплата податків до державного бюджету склала більше 3 мрд грн.
“На теперішній час у кримінальному провадженні статус підозрюваних та обвинувачених мають 22 особи. Серед них колишні керівники ПАТ "Одеський нафтопереробний завод“, державні інспектори Одеської митниці, капітани, які здійснювали судозаходи до морських портів з метою маскування фіктивного вивезення палива, колишній керівник підконтрольної компанії та диспетчер цього підприємства”, — наголосив начальник ГУНП в Одеській області Д.Головін.
Судом вже підтверджено провину 15 фігурантів злочинних оборудок.
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Як повідомляв УНН, 28 червня Генеральна прокуратура України направила за адресою реєстрації бізнесмена Сергія Курченка повідомлення про підозру у вчиненні низки злочинів.
Нагадаємо, 25 вересня Ощадбанк отримав у власність будівлю АТ "Брокбізнесбанк", яка належала олігарху Сергію Курченку, у якості майна на суму 200 млн грн, яке було заставою у кредитному договорі.