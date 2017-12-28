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Дело Курченко: суд арестовал ценные бумаги и корпоративные права медиахолдинга

Киев • УНН

 • 12093 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Печерский районный суд Киева принял решение, согласно которому были арестованы ценные бумаги и корпоративные права, имущественные права интеллектуальной собственности на знаки для товаров и услуг "Украинского медиа холдинга", который связывают с олигархом Сергеем Курченко. Об этом со ссылкой на соответствующее решение суда сообщает УНН.

Дело Курченко: суд арестовал ценные бумаги и корпоративные права медиахолдинга

Отмечается, что следственным отделом управления особо важных дел Департамента международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве №12013220540000400 от 31.01.2013 года по фактам совершения созданной бывшим Президентом Украины преступной организацией тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с присвоением имущества или завладением им путем злоупотребления служебным положением организованной группой в особо крупных размерах.

Согласно материалам, в суд поступило ходатайство со стороны ГПУ о наложении ареста на имущество в этом деле.

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Прокурором в ходатайстве указано, как сказано в решении суда, что в ходе досудебного расследования установлено, что для обеспечения деятельности преступной организации использовалось более 400 предприятий резидентов Украины, большинство которых имели признаки фиктивности.

"Также, для обеспечения легализации полученных преступным путем средств организовано создание (приобретение) субъектов хозяйственной деятельности в оффшорных зонах за рубежом (Кипр, Панама, Гонконг, Британские Виргинские Острова, Белиз), открытие ими банковских счетов преимущественно в Латвийской Республике, в том числе "Soprema Trading Limited", ProsperityDevelopmentsS.A., Wells Tech Limitedта других, бенефициарным владельцем которых считается "ЛИЦО_2" и связанные с ним лица", - говорится в решении суда.

Как следует из материалов суда, группа прокуроров и следователей Генеральной прокуратуры ходатайствовали об аресте ценных бумаг, корпоративных прав, имущественных прав интеллектуальной собственности на знаки для товаров и услуг компании "Украинский медиа холдинг".

Печерский райсуд, изучив предоставленные материалы, удовлетворил ходатайство правоохранителей и наложил арест.

Напомним, еще одному должностному лицу сообщили о подозрении в "деле Курченко".

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