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Справа Курченка: суд заарештував цінні папери та корпоративні права медіахолдингу

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. Печерський районний суд Києва ухвалив рішення, згідно з яким були заарештовані цінні папери і корпоративні права, майнові права інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг "Українського медіа холдингу", який пов'язують з олігархом Сергієм Курченком. Про це з посиланням на відповідне рішення суду повідомляє УНН.

Справа Курченка: суд заарештував цінні папери та корпоративні права медіахолдингу

Зазначається, що слідчим відділом управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12013220540000400 від 31.01.2013 року за фактами вчинення створеною колишнім Президентом України злочинною організацією тяжких та особливо тяжких злочинів, пов'язаних із привласненням майна або заволодінням ним шляхом зловживання службовим становищем організованою групою в особливо великих розмірах.

Згідно з матеріалами, до суду надійшло клопотання зі сторони ГПУ про накладення арешту на майно у цій справі.

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Прокурором у клопотанні зазначено, як вказано у рішенні суду, що під час досудового розслідування встановлено, що для забезпечення діяльності злочинної організації використовувалось понад 400 підприємств резидентів України, більшість яких мала ознаки фіктивності.

"Також, задля забезпечення легалізації здобутих злочинним шляхом коштів організовано створення (придбання) суб'єктів господарської діяльності в офшорних зонах закордоном (Кіпр, Панама, Гонконг, Британські Віргінські Острови, Беліз), відкриття ними банківських рахунків здебільшого у Латвійській Республіці, у тому числі "Soprema Trading Limited", ProsperityDevelopmentsS.A., Wells Tech Limitedта інших, бенефіціарним власником яких рахується "ОСОБА_2" та пов'язані із ним особи", - йдеться у рішенні суду.

Як випливає з матеріалів суду, група прокурорів і слідчих Генеральної прокуратури клопотали про арешт цінних паперів, корпоративних прав, майнових прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг компанії "Український медіа холдинг".

Печерський райсуд, вивчивши надані матеріали, задовольнив клопотання правоохоронців і наклав арешт.

Нагадаємо, ще одному посадовцю повідомили про підозру у "справі Курченка".

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