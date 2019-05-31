Дело "крымских мусульман": по состоянию на апрель в Крыму арестованы 57 человек

“В апреле общее количество лишенных свободы по делу „крымских мусульман“ — 57 человек. Из них 55 человек обвиняется по ст. 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации или участие в террористической организации), 2 — по ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности или участие в экстремистской организации) и 1 — по ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности)”, — говорится в отчете.

Как сообщают правозащитники, организации “Хизб ут-Тахрир” и “Таблиги Джамаат” не запрещены в Украине, а преследование граждан Украины на оккупированной территории Украины за участие в этих организациях является нарушение норм международного гуманитарного права.

Всех фигурантов этого дела обвиняют в принадлежности к исламским организациям или в пропаганде деятельности организаций, в РФ признаны террористическими или экстремистскими, но не являются таковыми по законодательству Украины, утверждают в группе.

Как сообщал УНН, уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к своей руссийской коллеге Татьяне Москальковой по обеспечению крымских татар, задержанных после массовых обысков, надлежащими условиями содержания в СИЗО.