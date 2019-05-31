Дело "крымских мусульман": по состоянию на апрель в Крыму арестованы 57 человек

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 9826 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 32098 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 52469 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 114252 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 109263 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136386 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144130 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130004 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130082 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 131277 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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Дело "крымских мусульман": по состоянию на апрель в Крыму арестованы 57 человек

Дело "крымских мусульман": по состоянию на апрель в Крыму арестованы 57 человек

Киев  •  УНН

 • 10762 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. В апреле общее количество лишенных свободы по делу “крымских мусульман” составляло 57 человек. Об этом говорится в Мониторинговом осмотре ситуации с правами человека в Крыму за апрель Крымской правозащитной группы (КПГ), передает УНН.

“В апреле общее количество лишенных свободы по делу „крымских мусульман“ — 57 человек. Из них 55 человек обвиняется по ст. 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации или участие в террористической организации), 2 — по ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности или участие в экстремистской организации) и 1 — по ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности)”, — говорится в отчете.

Как сообщают правозащитники, организации “Хизб ут-Тахрир” и “Таблиги Джамаат” не запрещены в Украине, а преследование граждан Украины на оккупированной территории Украины за участие в этих организациях является нарушение норм международного гуманитарного права.

Всех фигурантов этого дела обвиняют в принадлежности к исламским организациям или в пропаганде деятельности организаций, в РФ признаны террористическими или экстремистскими, но не являются таковыми по законодательству Украины, утверждают в группе.

Как сообщал УНН, уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к своей руссийской коллеге Татьяне Москальковой по обеспечению крымских татар, задержанных после массовых обысков, надлежащими условиями содержания в СИЗО.

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