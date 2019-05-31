Справа "кримських мусульман": станом на квітень у Криму арештовано 57 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. У квітні загальна кількість позбавлених волі у справі “кримських мусульман” складала 57 осіб. Про це йдеться у Моніторинговому огляді ситуації з правами людини у Криму за квітень Кримської правозахисної групи (КПГ), передає УНН.
“У квітні загальна кількість позбавлених волі у справі „кримських мусульман“ — 57 осіб. З них 55 осіб звинувачується за ст. 205.5 КК РФ (організація діяльності терористичній організації або участь у терористичній організації), 2 особи — за ст. 282.2 КК РФ (організація діяльності або участь в екстремістської організації) та 1 особа — за ст. 205.2 КК РФ (Публічні заклики до здійснення терористичної діяльності)”, — йдеться в звіті.
Як повідомляють правозахисники, організації “Хізб ут-Тахрір” і “Таблігі Джамаат” не заборонені в Україні, а переслідування громадян України на окупованій території України за участь в цих організаціях є порушення норм міжнародного гуманітарного права.
Усіх фігурантів цієї справи звинувачують у приналежності до ісламських організацій або в пропаганді діяльності організацій, що в РФ визнані терористичними або екстремістськими, але не є такими за законодавством України, стверджують в групі.
Як повідомляв УНН, уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова звернулася до своєї російської колеги Тетяни Москалькової щодо забезпечення кримських татар, затриманих після масових обшуків, належними умовами тримання у СІЗО.