Дело "крестного отца контрабанды": прокурор рассказал подробности

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КИЕВ. 29 ноября. УНН. В Высшем антикоррупционном суде при рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения одесскому бизнесмену Вадиму Альперину прокурор рассказал в чем его подозревают, передает корреспондент УНН.

По словам прокурора, установлено, что в середине 2016 года Альперин создал преступную организацию, которая состояла из работников Киевской таможни и подчиненных работников определенных коммерческих структур с целью ввоза на территорию Украины товаров и их дальнейшее растаможивание по заниженной стоимости и получение неправомерной выгоды от уклонения от уплаты таможенных платежей, налогов при осуществлению импорта.

При этом Альперин создал, приобрел или установил контроль над шестью субъектами хозяйствования. Фактически, эти субъекты возглавлялись подставными лицами функции которых сводились исключительно к проставлению подписей.

Также прокурор объяснил, в чем заключалась схема.

Итак, подчиненные Альперину лица и компании закупали ткань за пределами Украины, как правило это была Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Китай, являющихся производителями этих товаров. В дальнейшем документы о приобретении товаров скрывались, возможно уничтожались, поскольку планировалось скрыть реальную стоимость закупки ткани за пределами Украины.

Офис преступной организации находился по адресу улица Солнечная, 5 в Одессе на 8-9 этаже офисного центра, где находились другие подозреваемые в этом уголовном производстве. В их функции входило изготовление фиктивных договоров с иностранными субъектами хозяйствования, которые заменяли фактические договора, но с заниженной стоимостью товаров, которые в дальнейшем импортировались в Украину.

Другая часть преступной организации, представители которой находились также в Одесской области в городе Черноморске готовили необходимые документы, а именно декларации о растаможивании товаров, где указывалось заведомо ложные сведения об их стоимости, иногда эта стоимость занижалась в 100 раз, и в таможенные декларации, к пакету для растаможки приобщались поддельные другими участниками организации документы.

Также во время обыска в помещении офиса на ул. Солнечная, 5 в Одессе были найдены печати компаний, определенные фотографии при помощи которых изготавливались фиктивные документы.

Другие лица, выполнявшие роль декларантов, таможенных брокеров подчинялись Шкуратову. Они подавали в Киевскую городскую таможню документы, при этом товар из порта Одессы доставлялся в столичный таможенный пост, где фактически находился под таможенным контролем до тех пор пока не принималось решение о растаможивании.

По словам прокурора в середине 2016 года, когда начала работать данная схема, Альперин привлек к преступной организации работников Киевской городской таможни, которых возглавлял в то время Сергей Тупальский, а также подчиненные ему работники таможенного поста.

Как сообщалось, прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры будут ходатайствовать в суде об избрании для бизнесмена Вадима Альперина ареста с возможностью внесения залога в размере 288 млн 150 тыс. грн.

Как сообщал УНН, "крестному отцу контрабанды" Альперину сообщено о подозрении.

Напомним, детективы НАБУ ранее задержали 10 человек, в том числе, 7 сотрудников органов таможенного контроля, по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением таможенного законодательства. Среди них и заместитель начальника Киевской городской таможни ГФС Сергей Тупальский. Им объявили подозрение.

Все задержанные подозреваются в совершении преступлений, связанных с махинациями с растаможкой товаров, импортируемых в Украину, которые нанесли интересам государства более 77,7 млн грн убытков.

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